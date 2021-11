Explosões e tiros deixam 19 mortos e 50 feridos em Cabul

- Publicidade-

Duas explosões seguidas de tiros deixaram ao menos 19 mortos e cerca de 50 feridos no centro de Cabul. O ataque aconteceu perto do hospital militar Sardar Mohammad Dawood Khan, na manhã desta terça-feira (2). O porta-voz do Ministério do Interior no Afeganistão, Qari Saeed Khosty, afirmou que forças de segurança foram enviadas para a área.

Segundo relatos de testemunhas, uma grande explosão foi seguida por alguns minutos de tiros. Cerca de dez minutos depois, escutou um segundo estouro ainda maior. As informações preliminares apontam que os ataques aconteceram na porta do hospital.

Nenhum grupo radical reinvidicou a responsabilidade pelos ataques. De acordo com a agência oficial de notícias Bakhtar, no entanto, testemunhas disseram que vários combatentes do Estado Islâmico entraram no hospital e confrontaram os seguranças. Em 2017, a mesma instituição foi atacada pelo grupo terrorista; o ataque deixou mais de 100 mortos.

Fonte: metro 1