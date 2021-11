EXCLUSIVO: Ex marido é suspeito de matar mulher a facadas por causa de uma moto

-------- Continua depois da Publicidade--------

A polícia Civil trabalha com pelo menos duas linhas de investigação sobre o feminicídio que aconteceu na tarde desta terça-feira, 23, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco (AC).

Uma é a de estupro, onde Jacineide Ferreira de Lima de Oliveira, 41 anos, teria sido aleatoriamente atacada durante a forte chuva que caiu na capital, no momento em que ela retornava do trabalho, já que a mulher estava despida e com a roupa na mão, dando a entender que ela fugiu de seu agressor, mas acabou sendo atingida por várias facadas.

Outra linha de investigação, esta dada por certa para a família, é de que o Ex marido de Jocineide, Matheus Melo, pode ser um dos suspeitos de ter cometido o crime.

Segundo um dos filhos, a mãe viveu cerca de três anos com o suspeito e após o término do relacionamento, os dois tinham muitas brigas. A mais recente seria por causa de uma motocicleta, ainda sem placa, que a vítima financiou recentemente e que estaria em poder do suspeito.

A reportagem do Ecos da Notícia teve acesso com exclusividade a alguns áudios, onde fica claro a discussão por causa da motocicleta.

Em um dos áudios, o suspeito ameaça a mulher e fala que ”ela vai ter uma surpresa”, isso porque ela queria o documento da moto que ela financiou e ele disse que só tinha a nota fiscal e que a moto não estava mais com ele.

Jacineide deixa família e três filhos de 9, 18 e 26 anos

Ouça a sequencia de áudios que o suspeito enviou a vítima:

Suspeito (1)

Suspeito (2)

Suspeito (3)

Suspeito (4)