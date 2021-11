Ex-marido não aceita fim de relacionamento e mata ex-companheira

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ester Alves Teixeira, 42 anos, foi morta neste domingo (21) a facadas pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. O caso aconteceu na rua Benedito Gomes.

De acordo com a Polícia Militar, eles foram acionados na madrugada com uma denuncia de que duas pessoas tinham sido esfaqueadas. Os agentes se deslocaram até o local e encontraram Ester e um homem, amigo da vítima, esfaqueados.

O SAMU foi chamado e as vítimas foram socorridas, no entanto, Ester não resistiu aos ferimentos e morreu. O amigo da vítima teve ferimentos na cabeça e não se lembra de detalhes que possam ajudar a polícia na busca ao suspeito.

O motivo

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o autor das facadas, André Ferreira, não aceitava o fim do relacionamento e cometeu o crime. Foi feito uma busca e o homem foi encontrado na própria residência com a arma branca usada no crime.

André confessou o crime e explicou que o motivo teria sido o encontro entre ele e a vítima em uma festa, onde ele estava trabalhando como segurança. Após a festa ele foi em casa e com uma faca de cozinha se encaminhou até o local de trabalho da vítima.

O homem foi preso em flagrante e levado até a delegacia, em seguida o assassino foi preso.