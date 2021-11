-------- Continua depois da Publicidade--------



Ex-marido invade quarto e ataca casal a facadas; atual namorado da mulher levou mais de 10 facadas

Por YacoNews -22 de novembro de 20210



Duas pessoas ficaram feridas após sofrerem um ataque a facadas na madrugada deste domingo (21/11) em Mata Redonda, distrito de Alhandra, Litoral Sul da Paraíba. Um casal foi surpreendido enquanto dormia pelo ex-companheiro da mulher.

O atual namorado dela foi atingido mais de 10 vezes, de acordo com a polícia. A mulher também ficou ferida, no entanto, com menos gravidade. De acordo com depoimentos colhidos pela polícia, a mulher tinha um relacionamento com o suspeito do ataque, mas o casal se separou e ela já estava em um novo relacionamento.

O ex-marido, insatisfeito com a situação, invadiu o local onde o casal dormia armado com uma faca e atacou o atual companheiro da mulher. Logo após o crime, o agressor fugiu do local.

A vítima é um rapaz de 20 anos de idade. Após o ataque, ele foi encaminhado por pessoas da família para o Hospital Municipal de Alhandra e, em seguida, transferido para o hospital de emergência e trauma de João Pessoa. A transferência foi feita por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A mulher, que foi ferida na perna, recebeu atendimento em uma unidade de saúde em Mata Redonda e foi liberada.