Ex-loira do Tchan Sheila Mello explica o que a levou a posar nua

Sheila Mello, ex-loira do Tchan, usou o Instagram para conversar com os seguidores nesta terça-feira (23). A dançarina relembrou um ensaio fotográfico que fez para a revista Playboy, e contou o motivo que a levou a posar nua.

“O primeiro ensaio estava já na cláusula contratual de inscrição no concurso, mas os outros ensaios foram pela grana!”, respondeu a um internauta. “Já deu branco da coreografia na TV?”, perguntou um segundo. “Pior, deu branco numa peça de teatro! Atravessei o palco e cochichei no ouvido da outra atriz que tinha esquecido! Ela me disse a fala e continuamos”, respondeu Sheila.