Ex-BBB Thaís Braz é diagnosticada com larva migrans

Thaís Braz, de 28 anos, revelou na noite de sábado (13) que foi diagnosticada com um bicho geográfico no pé. Nas redes sociais, a ex-participante do “BBB” desabafou sobre as dores que está sentido devido ao parasita em seu corpo.

“Do nada bicho geográfico no meu pé. Eu pronta para o rolê agora indo à farmácia. Vou perder o rolê e a amiga, porque a Vitória [Viih Tube] quer me matar. Mas, mano, eu não consigo pisar direito. Eu já tive uma vez, então já sei os remédios e pomadas para melhorar logo. Gente, dói muito e coça. Mas não sei como peguei isso, juro? Geralmente quando anda descalça em lugar sujo, mas eu não andei descalça”, realtou Thaís em seu perfil no Twitter.

De nome científico larva migrans cutânea, o bicho geográfico é uma infecção provocada por um parasita, na maioria dos casos o Ancyostoma braziliensis, que penetra a pele através de feridas ou cortes. Dentro do organismo humano, a infecção provoca alguns sintomas, como coceira, vermelhidão, além de avançar pela pele.

Apesar de não ter curtido o passeio com Viih Tube, antes do diagnóstico, Thaís marcou e a youtuber marcaram presença em um show da dupla Israel e Rodolffo, em São Paulo. Lá, Viih foi flagrada aos beijos com um rapaz, o que deu o que falar. À situação, Thaís usou as redes sociais para filmar e brincar: “Além de planta, [sou] vela”.

Fonte: IG