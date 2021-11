Ex-BBB diz que Globo liberou uso de maconha dentro do reality show

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após oito anos desde o fim de sua participação no Big Brother Brasil, Nasser Rodrigues afirmou em suas redes sociais que a Globo havia liberado o uso de maconha dentro do reality show. Na madrugada deste sábado (20), ele enviou uma mensagem pública a Chico Barney, que rendeu diversos comentários e especulações no Twitter.

“Excelentíssimo Chico Barney, não estou em condições de falar no momento porque estou ao lado da minha esposa dormindo nesse exato momento! Porém, sim… a maconha era liberada no Big Brother!”, escreveu o participante do BBB13.

A publicação rendeu uma série de comentários, muitos duvidando da informação, já que a Globo transmitiu toda a temporada pelo esquema pay-per-view. Mas alguns seguidores logo trataram de lembrar que há ambientes na casa que não são vigiados por câmeras, e que os assinantes não conseguem ter acesso ao que se passa neles. “No BBB13? Onde vocês fumavam? Porque eu via 24 horas no ppv e nunca vi. O único lugar que não dava para ver era a área de estender as roupas. Era lá?”, questionou uma seguidora chamada Niela. “Área da roupa, confessionário e reservado (banheiro)”, lembrou o perfil identificado como @soparabbb. Muitos acreditam que se trate de uma piada de Nasser, já que Chico Barney é conhecido por seus comentários engraçados nas redes sociais. A coluna procurou a Globo para esclarecer se de fato houve liberação do uso de maconha no confinamento, mas até o momento a emissora não se posicionou. Volto aqui para atualizar o texto caso receba uma resposta. Fonte: IG