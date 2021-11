Estado retoma segunda fase da organização das redes de atenção à saúde

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na perspectiva de fortalecer a Atenção Primária à Saúde e de apoiar a organização Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), o governo retomou nesta segunda-feira, 22, as atividades do Planifica SUS.

A Organização da Atenção Ambulatorial Especializada em Rede com a Atenção Primária à Saúde (Planifica SUS) via Proadi-SUS, é executado pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE) e tem como objetivo geral implantar a metodologia de Planificação da Atenção à Saúde (PAS), proposta pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), em Regiões de Saúde das 27 Unidades Federativas (UF), fortalecendo o papel da Atenção Primária à Saúde (APS) e a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no SUS.

“Fomos em Capixaba realizar visita técnica para uma aproximação mais efetiva junto a gestão e profissionais de saúde com objetivo de fortalecer a perspectiva da organização dos serviço em redes e na garantia do acesso resolutivo aos nossos dos usuários do SUS”, enfatizou a coordenadora do projeto Planifica SUS no Acre, Emanuelly Nóbrega.

A Planificação da Atenção Primária à Saúde é uma proposta que vai além de uma simples capacitação, pois propicia o desenvolvimento da Atenção Primária nos territórios, por meio de mudanças efetivas na atitude e nos processos de trabalho dos profissionais, que compõem as equipes assistenciais e de gestão.