Estado realizará Mega Vacinação neste sábado em frente ao Palácio Rio Branco

Para estimular a população a procurar os postos de vacinação em busca de se imunizar contra a Covid-19, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizará neste sábado, 20, em frente ao Palácio Rio Branco, um mutirão de vacinação.

Denominada “Mega Vacinação”, a ação dar-se-á inicia às 8h e se estenderá até as 22h. Os interessados devem levar CPF ou cartão do SUS, documento com foto, e, a certeira de vacinação para aqueles vão em busca da segunda ou dose de reforço.

A ação contará será organizada de forma a atender quatro grupos que, de acordo com a coordenação do Programa Nacional de Imunização, são:

Atrasadinhos: acima de 12 anos de idade até 120 anos para receber a l° dose;

Proteção pela Metade: acima de 12 anos de idade até 120 anos para receber a 2° dose;

Preciso me cuidar: pessoas acima de 12 anos com alto grau de imunossupressão; após 28 dias da 2ª dose para receber sua dose adicional.

Reforcando meu compromisso: acima de 18 anos de idade até 120 anos com mais de 5 meses da última dose para receber a dose de reforço.

Estarão disponíveis vacinas dos laboratórios da Pfizer, Fiocruz/Astrazeneca e Butantan/Coronavac.

“Contamos com a presença da população para que possamos seguir com o cenário de baixa de casos, internações e óbitos. A vacina é a arma mais eficaz contra a Covid-19, e impende que cenários como o da Europa se repitam aqui”, destacou a secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano.