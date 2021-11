Estado prepara a entrega das novas instalações do armazém da merenda escolar na regional Tarauacá/Envira

-------- Continua depois da Publicidade--------

O novo armazém da merenda escolar que atende a Regional Tarauacá/Envira está concluindo os últimos ajustes e será entregue pelo governo do Acre para a Representação da Secretaria de Estado de Educação, cultura e Esportes (SEE) no município de Tarauacá.

O prédio está bem localizado, em um ambiente amplo e adequado para armazenar a merenda escolar de mais de 10 mil alunos dos municípios de Feijó, Jordão e Tarauacá. As novas instalações disponibilizarão também um local adequado para guardar os veículos da Representação.



o novo prédio está sendo preparado para armazenar a Merenda Escolar e acomodar os veículos da Representação da SEE em Tarauacá. Foto: Cedida

O antigo espaço, além de não oferecer as condições ideais de armazenamento, está localizado em área alagadiça e no período das cheias do rio os servidores tinham que se desdobrar para não deixar a merenda estragar.

“Vamos receber um novo prédio em condições de armazenamento da nossa merenda, localizado numa área espaçosa onde não alaga”, declarou a coordenadora da Representação da SEE em Tarauacá, Janaina Furtado.

Com o retorno das aulas presenciais, as escolas estão sendo atendidas com o segundo cardápio. Os alimentos saem do armazém de Rio Branco são entregues nas escolas da capital, nos municípios do Alto e Baixo Acre. Nas cidades que compõem as demais regionais, é preciso de um ambiente adequado para armazenar a merenda escolar.

Com informações de Raimundo Accioly