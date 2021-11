Estado inicia pavimentação asfáltica da AC-405 em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), iniciou a pavimentação asfáltica em 1.700 metros da rodovia AC-405 em Cruzeiro do Sul. O governador Gladson Cameli tem buscado estar presente em todo o estado, garantindo infraestrutura de acordo com a vocação econômica de cada região.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os agentes técnicos do Consorcio 405 têm intensificado os trabalhos de melhorias na rodovia. “Temos trabalhado para entregar esse trecho, que vai até o Igarapé Preto, pavimentado e asfaltado e inaugurar ainda este ano. As equipes estão focadas nisso e a população será beneficiada com mais mobilidade”, enfatiza o presidente.

Segundo o diretor regional do Deracre em Cruzeiro do Sul, Luciano Oliveira, as equipes do Consorcio 405 trabalham com serviços de sub-base, base, imprimação e compactação da nova massa asfáltica e posteriormente com a sinalização. Nesta ação são utilizados um caminhão espargidor, um caminhão basculante, uma vibro-acabadora e um rolo compactador liso para imprimação e aplicação da capa asfáltica.

Os agentes técnicos trabalham durante dia e noite para avançar com a execução da pavimentação asfáltica. Há grande movimentação de máquinas pesadas que continuam com serviços de limpeza, terraplanagem e drenagem ao longo da rodovia.

A conclusão do primeiro trecho deve facilitar o deslocamento da população bem como deve melhorar a mobilidade na região. As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos acreanos. O Deracre segue avançando com as obras em todo o estado.