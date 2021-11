ESPAÇO ABERTO: Ômicron já está em todos os continentes e assusta o Mundo

-------- Continua depois da Publicidade--------

EM TODOS OS LUGARES

Todos os continentes já registram casos da variante ômicron do novo coronavírus. Neste domingo (28), o Canadá se tornou o primeiro país das Américas a confirmar a infecção, foram 2 casos na província de Ontário. Ao todo, mais de dez países já informaram a presença da cepa na população.

ÔMICRON

Inicialmente chamada de B.1.1.529, a ômicron foi identificada primeiro na África do Sul pelo virologista Tulio de Oliveira, diretor do Centro para Resposta Epidêmica e Inovação do país, que anunciou a sua descoberta na quinta-feira (25).

GENÉTICA

A variante preocupa pois tem 50 mutações — algo nunca visto antes —, sendo mais de 30 na proteína “spike” (a “chave” que o vírus usa para entrar nas células e que é o alvo da maioria das vacinas contra a Covid-19).

NOVO ALERTA

As pessoas devem sim se preocupar com a disseminação da nova variante do coronavírus identificada na África do Sul informou à Organização Mundial da Saúde (OMS), na sexta-feira.

JUSTIFICATIVA

O vírus parece ter uma capacidade maior de escapar das defesas que foram construídas como resultado das vacinas que estamos recebendo desde o início deste ano.

GLOBAL

Autoridades reagiram com alarme à nova variante do coronavírus detectada na África do Sul. União Europeia, Reino Unido e Índia estão entre os que anunciam controles de fronteira mais rigorosos enquanto cientistas tentam determinar se a mutação é resistente a vacinas.

O QUE SE SABE

A variante tem uma proteína que é diferente daquela do coronavírus original no qual as vacinas contra Covid-19 se baseiam. Isso aumenta os receios de como as vacinas atuais, bem-sucedidas contra a mais familiar variante Delta, se sairão.

CONSTATAÇÃO

Os cientistas descrevem que esta é a variante mais significativa que encontraram até hoje. Especialistas da OMS debaterão o risco que a variante apresenta e se ela deveria ser designada como uma variante de interesse ou uma variante preocupante.

DESCONFIANÇA

Epidemiologistas apontam que é provável que este vírus já está em outros lugares. A África do Sul conversará com autoridades britânicas para tentar convencê-las a reconsiderar a proibição, disse o Ministério das Relações Exteriores em Pretória.

IDENTIFICADA

A variante também foi encontrada em Botswana e Hong Kong, de acordo com a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido.

SÉRGIO MORO

Eu comentei na semana passada que o ex-juiz Sérgio Moro não fará diferença nenhuma nas eleições em Rondônia. Alguns amigos advogados questionaram, dizendo que ele é uma incerteza e me pontuaram algumas situações.

VERGONHA

Há uma opinião generalizada de que Moro é um violador de prerrogativas da advocacia. No processo da Lava Jato, os advogados argumentam que o ex-juiz teria escancarado procedimentos que vão contra todos os princípios legais outorgados a um executor da Lei.

CONTROVERSO

O que me espanta no argumento dos advogados que conversaram comigo é que paradoxalmente ao comportamento equivocado de Sérgio Moro, há um aceno positivo de grande parte da categoria para a candidatura dele.

CONSTATAÇÃO

Isso leva a crer então que existe a plena convicção de manutenção da Direita, sem o comportamento tempestivo de Jair Bolsonaro, digamos assim. Sérgio Moro seria o viés ponderado inexistente no Messias.

OPINIÃO

Não acho que esse seja o discurso correto e também nem vejo Moro como o grande exemplo de administrador que o Brasil precisa. Não cogito o retorno da esquerda e jamais vou simpatizar com quem almeja o Poder a qualquer preço.

OPINIÃO 2

Os acertos e conchavos ajustados em áudios e mensagens que nunca foram contestadas pelo próprio Moro, levam a esse entendimento. Se conseguirem mudar essa imagem que parece muito clara, terão meu voto.

IRRESPONSABILIDADE

Um boato de mau gosto circulou na cena cultural de Porto Velho e “matou” o fundador e proprietário do Buraco do Candiru, Marcus Vinícius Danin.

IRRESPONSABILIDADE 2

Segundo Marcos, pelo menos quatro pessoas teriam recebido a informação da morte dele, o que ele desmentiu imediatamente.

CEP E TELEFONE

“Sigo vivo, morando na mesma casa e com o mesmo número de telefone. Quem quiser me perguntar alguma coisa, só chamar. Não posso ser tão ilustre desconhecido ao ponto da minha partida passar batida assim. Apenas fechamos o Buraco do Candiru temporariamente”, afirmou Danin.

NO MESMO PADRÃO

Marcos esclarece que em 2022, o boteco mais charmoso da cidade volta às atividades normais, em novo endereço e com nova decoração. Saúde ao Marcos. Nem vale a pena comentar sobre quem espalhou a bobagem sobre ele.

Todos os municípios de Rondônia receberam pelo menos um equipamento para refrigeração de vacinas. O esforço conjunto do setor público e privado está permitindo o avanço da vacinação no estado. Ações que estão trazendo resultados agora, mas que também serão percebidos no futuro”.

André Theobald, Diretor Presidente da Energisa Rondônia, explicando que os investimentos da empresa na saúde da população são apenas o início de um compromisso firmado para 30 anos.

ISSO É BRASIL

Quem me conhece sabe que no futebol meu time do coração é o Internacional de Porto Alegre. Em razão disso, posso falar bem ou mal de qualquer clube sem causar aborrecimentos ou discórdia.

ISSO É BRASIL 2

Na decisão da Libertadores entre Flamento e Palmeiras, o árbitro argentino Néstor Pitana saiu correndo atrás do jogador Deyverson que se afastava do local de uma falta. Pitana deu um tapinha nas costas do jogador que se jogou ao chão parecendo ter sido atingido por um daquelas murros antológicos de Mike Tyson.

ISSO É BRASIL 3

O jogador não viu que quem havia tocado nele era o árbitro. A atitude de Deyverson, infelizmente, foi mais uma dessas demonstrações de trapaça que parecem ser marca registrada do futebol brasileiro.

BOI NA BRASA

Nunca imaginei ir almoçar em um rodízio de carnes, ao preço de R$ 85,90 por pessoa, que não serve costela. Pois bem, isso existe e está muito mais próximo do que se pensa. Realmente, não há o que não haja.