Escola realiza feijoada para climatizar cantina e oferecer qualidade de vida aos merendeiros

Com objetivo de ampliar o espaço físico da cantina e oferecer qualidade de vida no trabalho para as merendeiras, a escola Raimundo Hermínio de Melo está realizando a venda de bilhetes para uma feijoada, que acontecerá no próximo sábado, 13, a partir das 11h.

Para adquirir o bilhete, que custa R$ 15, o interessado pode se dirigir até a escola, que fica localizada na rua Professor Ribamar, quadra 10, 83, bairro Raimundo Melo, ou por telefone nos números (68) 99947-3350, (68) 99981-2012.

As vendas são antecipadas e a retirada deve ser feita na escola. A feijoada acompanha arroz, farofa, couve e laranja.

De acordo com a gestora Alissandra Araújo, que está no seu segundo ano de gestão, toda a escola já tem climatização e nada mais justo do que deixar o ambiente confortável para os profissionais da cantina.

“A gente viu a necessidade de colocar na cantina uma infraestrutura, porque lá é o coração da escola, com relação a merenda que alguém está dando para nossas crianças e adolescentes. O espaço é pequeno e estamos correndo atrás para fazer uma ampliação do espaço físico, mas também para que seja climatizado, pois é extremamente quente lá dentro. E para que as nossas merendeiras possam fazer cada vez mais um lanche gostoso a gente quer que elas também tenham um espaço de qualidade, tendo em vista que, graças a Deus, a nossa escola está toda climatizada e queremos o melhor para elas” afirma.

Ainda segundo a gestora, com recurso federal da escola, que vem um percentual e outra para capital, foi possível adquirir o ar condicionado e o sugar, mas falta algumas coisas para que este sonho se realidade que é a parte do janelão que tem na cantina que precisa ser colocado uma janela de vidro para vedar bem. Então precisa ser feita toda uma instalação para que fique um ambiente realmente apropriado.

Outras melhorias já foram realizadas na comunidade escolar como, por exemplo, o acesso para a escola ficou mão única e, recentemente, foi conseguido uma emenda com o Senador Petecão para a cobertura da quadra da comunidade, que também é usada pelos alunos para prática de educação física.