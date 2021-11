Escola em Cruzeiro do Sul suspende aulas presenciais após servidora testar positivo para Covid-19

-------- Continua depois da Publicidade--------

A escola de Ensino Fundamental Professora Quita, no Bairro São José, teve as aulas presenciais suspensas, nesta quinta-feira (18), por medidas preventivas, após uma servidora ter o diagnóstico positivo para Covid-19.

A funcionária foi liberada para ficar em casa logo que apresentou os sintomas, ainda no início da semana e, assim que recebeu o resultado do exame, a direção da unidade de ensino decidiu seguir as orientações da Secretaria de Educação e suspendeu as aulas por um período de oito dias.

Os outros servidores da escola também foram submetidos ao exame para saber se foram contagiados pelo vírus. De acordo com a direção, até esta sexta-feira ainda não tinham recebido os resultados dos testes.

A unidade de ensino vai manter as atividades com os alunos através de aulas on-line. A Vigilância Sanitária do município foi acionada para fazer a desinfecção das dependências da unidade escolar.