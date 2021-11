Equipe de Marília Mendonça se manifesta sobre supostas fotos do corpo da cantora

-------- Continua depois da Publicidade--------

A equipe de Marília Mendonça se pronunciou a respeito de supostas imagens do corpo da artista circulando nas redes e em aplicativos de mensagem. Há relatos também de pessoas tentando comercializar esses registros. Ciente do que ocorre, a assessoria da cantora informou, no início da tarde desta quinta-feira, que as imagens não são verdadeiras.

“As fotos não são dela. Tomamos todos os cuidados para preservar a imagem de Marília Mendonça”, diz a equipe da cantora.

Marília, o produtor Henrique Bahia; o tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho; o piloto, Geraldo Medeiros Junior; e o copiloto, Tarciso Pessoa Viana, morreram na queda do bimotor em Caratinga, Minas Gerais, na última sexta-feira. As autoridades ainda apuram as causas do acidente.

Dono do terreno diz ter visto queda de avião

Dono do terreno no qual caiu o avião e outras quatro pessoas, o empresário Aníbal Martins Julião Júnior, de 55 anos, disse que viu o instante da queda do bimotor. Ele fora alertado pelos funcionários de seu sítio, que afirmaram ter visto o momento em que a aeronave colidiu com um cabo de energia, enquanto trabalhavam a menos de 200 metros de distância do local do acidente.

O empresário, que os acompanhava, diz ter se virado para a cena no momento em que o avião perdia o controle, logo antes da queda.