Equipe de Gusttavo Lima dispensa avião e vai viajar de ônibus de Rio Branco a Cacoal após show no Acre

O acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas no último dia 5 de novembro acendeu o alerta de muita gente sobre os cuidados e a necessidade de segurança com vôos em aviões de pequeno porte no Brasil. É o caso da equipe do cantor Gusttavo Lima, que dispensou a ida de aeronave de Rio Branco a Cacoal (RO) e resolveu que vai viajar de ônibus pela BR-364 até a cidade rondoniense onde cantor tem show agendado no dia 2 de dezembro, um dia após se apresentar na capital do Acre.

A equipe do sertanejo prefere enfrentar os quase mil quilômetros que separam Rio Branco e Cacoal e uma viagem de quase 15 horas do que o traslado de bimotor, bem mais rápido.

A ideia seria fazer dois voos após o encerramento do show em Rio Branco, já na madrugada do dia 2 de dezembro.

A previsão é de que Gusttavo Lima suba ao palco do estacionamento do Parque Wildy Viana, em Rio Branco, por volta das 22 horas do dia 1º de dezembro.