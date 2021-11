Entenda o motivo da briga entre Matheus & Kauan e Henrique & Juliano

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após a dupla Matheus & Kauan fazer uma bela declaração aos amigos sertanejos Henrique & Juliano, uma questão chamou atenção. Acontece que no texto, eles comentam sobre um desentendimento que tiveram no passado e que distanciou as duplas. Os fãs, é claro, ficaram sem entender absolutamente nada e a pergunta ficou no ar: o que aconteceu entre eles? A Coluna LeoDias descobriu. Entenda o caso.

Nos bastidores do universo musical, algumas questões burocráticas nas produções podem afetar o relacionamento de uma equipe inteira, e basicamente, foi esse o contexto que gerou o desentendimento entre as duplas Matheus & Kauan e Henrique & Juliano.

Há alguns anos, Matheus & Kauan lançaram um CD promocional gravado em estúdio, e na ocasião, utilizaram algumas músicas estouradas de Henrique & Juliano. O fato de cantar a música de outros artistas é bastante recorrente em shows, por exemplo, mas ao levarem isso ao estúdio alguns trâmites de autorização foram ultrapassados.

Vale dizer que a dupla ainda possuía pouca experiência no cenário musical e não foi instruída corretamente em como proceder. As consequências, no entanto, perduraram por um tempo e só mais recentemente os quatro conseguiram se reunir para acertar a falta de comunicação que aconteceu no passado.

Em um casamento que aconteceu na última segunda-feira (22/11) e que contou com a presença de diversos sertanejos, as duas duplas dividiram palco e mostraram todo o carinho que ainda nutrem uns pelos outros. Isso rendeu, inclusive, uma dedicatória de Matheus & Kauan no Instagram:

“Num passado distante tivemos alguns “desentendimentos” por deslizes da nossa parte, mas Deus preparou um momento incrível para que pudéssemos passar uma borracha em tudo e foi lindo. Nossa admiração e respeito por vocês sempre amigos @henriqueejuliano! Obrigado @maiara que coração gigante você tem! Obrigado irmão @cristhyanribeiro! O tempo cura e ensina e nessa vida só vale a pena plantar coisas boas”.