Enem 2021 tem quase 28% de abstenção entre os candidatos no Acre

Dos mais de 18 mil inscritos para a realização da prova, apenas 4,8 mil estudantes não compareceram ao 1º dia do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) no Acre.

O número representa 27,5% que não foram fazer as provas. No Enem digital a abstenção foi maior ainda: de 768 inscritos, 43,5% não compareceram.

O número de faltosos é menor que o do último exame, quando mais de 20 mil acreanos deixaram de fazer o teste -ou 51% do total. A pandemia da Covid-19 foi responsável pela grande ausência naquele exame.

No País, dos 3.109.800 inscritos confirmados, 74% compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 — versões impressa e digital.