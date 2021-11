Enem 2021: Site apresenta problema e deixa estudantes desesperados

-------- Continua depois da Publicidade--------

Se não bastasse a ansiedade normal por conta da prova, os alunos inscritos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021, que acontece neste domingo, estão tendo que conviver com outra grande dificuldade.

Um problema na Página do Participante, abrigada no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), está impedindo vários estudantes de checar informações importantes, entre elas, qual a sala que devem realizar o exame.

Diversos relatos podem ser vistos nas redes sociais, com os estudantes desesperados com a situação. Veja alguns deles:

VOU ME MATAR COM ESSE SITE SO INEP QHE PORRAAAAAA — hera (@manjiroarts) November 21, 2021

e eu q deixei p ver o local da prova no dia, estudei por 6 meses, e agora so site do inep ta fora do ar, o telefone do mec de segunda a sexta e eu n sei meu local de prova 🙂 e ai @inep_oficial ??????? pic.twitter.com/N1kQRonOKi — setima rbd 🌵🦋 (@benzindajuu) November 21, 2021

eu tentando abrir o site do inep pra salvar o local e sala da prova, e o negócio ta fora do ar 🤡🤡 — vique is burning red 🧣 (@bluxjayway) November 21, 2021

Os portões para a prova abrem ao meio-dia e o exame tem início marcado às 13 horas.

Fonte: IG