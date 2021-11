Empréstimo caixa Tem: Saiba como conseguir seu crédito de R$ 1 mil

-------- Continua depois da Publicidade--------

Se você está precisando de um empréstimo agora é sua chance de conseguir! O aplicativo Caixa Tem que antes era usado somente para o recebimento do auxílio emergencial, agora está com várias funções. E uma delas é o crédito Caixa tem

O empréstimo de até R$ 1 mil no Caixa Tem pode ser feito pelos usuários que já passaram pela atualização de cadastro na plataforma.

Toda a contratação do credito é feita de forma online, confira mais informações sobre os em

Quem pode solicitar?

Essa linha de Crédito é voltada, preferencialmente, às pessoas de baixa renda. Mas aqueles que ainda não têm o app poderão se cadastrar e pegar o crédito.

Para quem ainda não tem conta no Caixa Tem, Basta baixar o app do Caixa Tem e se cadastrar. Não há limite de renda, porém pessoas com restrições em Serasa e SPC e que tenham outros financiamentos que impactam a capacidade de pagamento não terão o crédito aprovado

Como solicitar?

A solicitação é feita de forma totalmente online, no aplicativo CAIXA Tem, por meio da opção “Crédito CAIXA Tem”.

Ao clicar na opção ‘Crédito CAIXA Tem’, será apresentada a opção para solicitação de empréstimo, a simulação para que você indique o valor e a quantidade de parcelas a serem pagas, com avaliação automática para verificação se o cliente tem limite a ser disponibilizado, conforme solicitado.

Taxas e Valores

Os valores do empréstimo variam entre R$ 300 e R$ 1 mil, com a dívida podendo ser parcelada em até 24 vezes, dependendo da situação. A taxa de juros é de 3,99% ao mês.