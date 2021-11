Empresário acreano muda de vida ao encontrar a cura nas plantas e abre loja para comercializar fitoterápicos e ajudar outras pessoas

-------- Continua depois da Publicidade--------

O empresário Weuder Henrique Jucá da Silva, de 51anos, nem conseguia mais dormir, tampouco fazer a atividade com a qual mais se deleita, jogar futebol. Era dor para todo lado no corpo e, claro, total indisposição. Foi aí que apareceu na vida dele a fitoterapia, o tratamento com ervas. “Um achado que mudou minha vida”, disse ele ao AcreNews, para sintetizar o momento em que vive, depois de secar a gordura do fígado, emagrecer e até mudar de atividade, ao trocar o restaurante que tocava por uma loja na qual comercializa essas plantas que curam.

Weuder Jucá, ou Santos, como é mais conhecido entre os amigos de entretenimento, chegou aos 50 anos como maioria dos homens, sentindo o peso da idade em decorrência de inconvenientes ocasionados pela má alimentação. A possibilidade de entrar para a terceira idade doente apavorou o Jucá, até um amigo lhe apresentar a cura pelas plantas. “Foi aí que mudei meu estilo de vida e ganhei muita saúde, porque as plantas oferecem cura até para a alma. Algumas delas são tão poderosas que elevam nossa autoestima”, explica.

próprio Weuder Jucá contou a reportagem do AcreNews como achou as plantas para mudar sua história. “Eu tive Covid logo no início da pandemia e o primeiro médico disse que eu tava com dengue. Três dias depois eu fui em outro médico e este constatou que eu tava com Covid. Daí ele me encaminhou para Upa, porque meu caso era de internação. Na Upa o primeiro médico disse que eu tava com dengue e aí passou uns antibióticos. Piorou pra mim. Até que o segundo médico descobriu que eu tava com Covid e também passou alguns antibióticos também. Então eu tava tomando vários antibióticos para a mesma coisa e isso me preocupou muito. Fiquei mal. Por isso fui pesquisar, fui estudar para tratar meu fígado, os rins, por conta dessa bomba de antibióticos. Fui me aprofundando no assunto e aí fiz um curso pela USP de São Paulo, de fitoterapia, fiz um outro, pela faculdade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, depois fiz uma mentoria no Rio de Janeiro com a doutora Jane Nogueira, também nessa área de plantas medicinais. Por fim fiz um curso de terapeuta fitoterápico. Entoa abri a loja para mostrar as pessoas os benefícios da planta medicinal na minha vida, na vida dos meus familiares, dos meus amigos mais próximos. Eu pude indicar as plantas em algumas situações e realmente ver o resultado bastante satisfatório, como é o caso de pessoas que jogam bola comigo e que não estavam mais conseguindo, por conta de dores reumáticas, artrite, artrose. Eu mesmo preparei uma tintura de sucupira e passei para eles. Todos eles ficaram muito bem, como eu fiquei. Eles e eu voltamos a jogar bola e a loja tá aberta agora com uma variedade muito grande, não só de chás de ervas medicinais na sua forma natural, como também cápsulas em tinturas, com suplementação, porque o alimento é o nosso remédio. Então eu tenho aqui vários alimentos em cápsulas e minerais também temos aqui uma grande variedade”, contou

ENDEREÇO DA CURA

A loja do Weuder Jucá foi aberta na rua Isaura, 152, Bosque. O contato direto com o fitoterapeuta é pelo telefone 68 99229 6860.

O QUE É FITOTERAPIA?

Fitoterapia é uma técnica que estuda as funções terapêuticas das plantas e vegetais para prevenção e tratamento de doenças. Médicos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e outros profissionais são capacitados para indicar fitoterápicos aos seus pacientes, com o objetivo de melhorar o organismo, ajudar no combate de doenças e atuar na prevenção de problemas de saúde.

Origem

O termo tem origem grega: “phyton”, que significa “vegetal”, e “therapeia”, que remete a “tratamento”. Desta forma, a técnica tem como base uma cultura milenar de uso das plantas para cuidar da saúde.

Vale destacar que a fitoterapia é somada a estudos e análises no campo científico continuamente. Neste contexto, as pesquisas avaliam a atuação química, toxicológica e farmacológica das plantas medicinais e dos princípios ativos.

Como funciona a fitoterapia?

As plantas produzem naturalmente substâncias para o seu próprio desenvolvimento. Seja para o crescimento, a reprodução, para a defesa de adversidades ambientais ou para a sua formação, elas acabam produzindo compostos ativos que apresentam importantes efeitos terapêuticos para o corpo humano.

Quando os benefícios relacionados a essas substâncias são evidenciados, elas podem ser utilizadas em medicamentos fitoterápicos, manipulados ou industrializados. Ainda há opções com a planta in natura, como os chás.

É importante ressaltar que os compostos bioativos das plantas passam por um processo de ensaios, análises e acompanhamento das instituições públicas de saúde para garantir o uso adequado e seguro.

Quais são os benefícios da fitoterapia?

Além da positiva atuação nos tratamentos de saúde, a fitoterapia apresenta outros benefícios, como a composição natural, a biodiversidade disponível e menos efeitos colaterais. Acompanhe a seguir mais detalhes de cada um deles.

Composição

A fitoterapia conta exclusivamente com substâncias de origem vegetal para a composição de medicamentos fitoterápicos, sem componentes sintéticos.

Biodiversidade

As inúmeras espécies de plantas e alimentos de origem vegetal abrem possibilidades para a descoberta de novos ativos e soluções fitoterápicas. Especificamente, o Brasil apresenta uma grande diversidade de vegetais, o que pode fomentar o desenvolvimento da técnica e mais opções serem disponibilizadas.

Efeitos colaterais

O fato de um medicamento ser natural não quer dizer que não apresenta efeitos colaterais ou contraindicações! Por isso, o acompanhamento do profissional da saúde é recomendado.

Além de saber o que é fitoterapia, é importante conhecer substâncias que produzem os efeitos da técnica. Dentre elas, os fitoquímicos são importantes ativos para a proteção da planta e de alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras, grãos e algas.

Confira como os fitoquímicos podem também proteger o corpo humano.