EMBOSCADA: Amigo atraiu e matou cabo do Exército com tiro na cabeça

Todos os presos confessaram participação no crime de latrocínio.



Foto: Genildo P. R é um dos acusados de matar Carlos Cabixi Wajuru

O crime foi elucidado na sexta-feira (26) após um trabalho de investigação em conjunto da Polícia Militar e Polícia Civil de Guajará-Mirim (RO).

Genildo P. R., 22, André Elizeu P. B., 27, e Rodrigo F., N., 22, foram presos acusados de latrocínio e ocultação do corpo do cabo do Exército Brasileiro Carlos Cabixi Wajuru, 24.



A vítima foi atraída para a morte pelo próprio amigo, Genildo que também é militar do Exército.

Na noite de quarta-feira (24) Genildo chamou a vítima para ir em sua residência e lá praticou o crime junto com os comparsas.

A motocicleta da vítima foi roubada pelos criminosos, mas foi encontrada já na Bolívia ainda na noite de quarta-feira (24).

A polícia apurou que Genildo iria ganhar a quantia de R$ 1 mil com o roubo da moto Honda Titan da vítima.

Segundo a polícia, Genildo teria sido o autor do tiro na cabeça da vítima. Após ser morto, Carlos teve o corpo desovado na zona rural do município.

