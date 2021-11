Em trabalho de parto, parlamentar da Nova Zelândia vai de bicicleta para hospital

-------- Continua depois da Publicidade--------

A parlamentar neozelandesa Julie Anne Genter entrou em trabalho de parto na madrugada deste domingo (28) e decidiu ir pedalando para o hospital. Uma hora depois do trajeto, ela deu à luz.

Em suas redes sociais, ela diz que chegou no hospital em 10 minutos e que as contrações ainda não estavam tão intensas quando saiu de casa. “Eu não estava planejando pedalar durante o trabalho de parto, mas acabou acontecendo”, escreveu a parlamentar do partido Verde.

Em uma das fotos que publicou, ela mostra que o pai da criança também foi pedalando para o local e o casal posa junto no estacionamento da maternidade. “Estou sorrindo no estacionamento justamente após uma contração”, diz Genter.

“Me sinto abençoada por ter recebido um excelente atendimento e apoio de uma ótima equipe, no que acabou sendo um parto muito rápido (e felizmente descomplicado).”

A maternidade na política da Nova Zelândia é bastante defendida pela primeira-ministra, Jacinda Ardern, que recorre aos seus direitos -ao tirar licença-maternidade durante o mandato, em 2018 -e trata o assunto com naturalidade. Ela inclusive levou a filha, com três meses de idade, à Assembleia-Geral da ONU por estar amamentando.