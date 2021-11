Em solenidade, Corpo de Bombeiros homenageia mais de 50 militares pela passagem para reserva remunerada

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, localizado no bairro Morada do Sol, em Rio Branco, foi palco de mais uma solenidade na tarde desta sexta-feira, 26, para entrega de medalhas e homenagens aos reservista veteranos da corporação, pelos anos de serviço dedicados à população acreana.

Participaram da solenidade, o governador Gladson Cameli, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, o chefe da Casa Militar, coronel Amarildo Martins, e representando a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o coronel Ulisses Araújo, além dos mais de 50 militares homenageados que passaram para a reserva remunerada entre os anos de 2020 e 2021.

A eles, foram concedidas as medalhas do Reservista Bombeiro Militar Sargento Antônio José dos Santos, como forma de materializar a gratidão da instituição e reconhecer os serviços prestados ao longo dos 30 anos dedicados ao desempenho de suas atribuições.

“Após quase dois anos sem realizar tais eventos, por conta da pandemia, não podíamos deixar de homenagear e reconhecer os esforços dos combatentes que muito fizeram pelo nosso estado. Se hoje o Corpo de Bombeiros do Acre é o que se tornou, foi graças ao empenho de todos vocês. Aproveitem o merecido descanso e muito obrigado pelos serviços prestados”, disse o governador.

A passagem para a reserva remunerada é um dos atos mais esperados pelo profissional de carreira militar. Ela representa um mix de alegria pelo sentimento de dever cumprido, mas também é quando bate a saudade da rotina, das histórias em ocorrências diárias, dos amigos e companheiros de caserna. O comandante-geral, coronel Carlos Batista, também agradeceu o empenho dos servidores destacando a criação do dia do veterano e a outorga com a distribuição de medalhas para reservistas.

“Criamos a medalha do Reservista e o dia do veterano nesses últimos dois anos, justamente para poder demonstrar nossa gratidão àqueles que tanto fizeram pelo Estado, pela nossa sociedade. Outros veteranos também foram convidados para estar conosco nesta singela homenagem e estamos felizes em poder externar esse sentimento, bem como rever nossos amigos de caserna. Aceitem essa singela homenagem como prova da nossa gratidão”, destacou Carlos Batista.

O capitão da reserva remunerada, Orildo Cordeiros, de 50 anos, foi um dos que passou para a reserva remunerada do Corpo de Bombeiros no último mês. Com 30 anos de carreira, ele conta que saiu da ativa, com o sentimento de dever cumprido.

“Ficamos gratos pelo reconhecimento e gratidão dos nossos superiores. Temos a certeza que fizemos o nosso melhor e saímos para um descanso merecido de cabeça tranquila, com o sentimento de dever cumprido. Todos nós temos boas histórias para recordar e se acaso ainda precisarem dos nossos serviços, tenho certeza que estaremos prontos para servimos”, finalizou o militar.

Ainda durante a solenidade, foi apresentado o lançamento de um livro titulado “A incompetência de um incompetente”, escrito pelo bombeiro militar aposentado Francisco Assis, que retrata sobre as dificuldades de sua infância e a carreira como bombeiro. Francisco ingressou nas fileiras da corporação em 1977 e foi para a reserva remunerada em 2006.