Em protesto, mulheres de presos fecham ponte do rio Iaco na BR-364 em Sena Madureira

Dezenas de mulheres de presos fecharam a ponte do rio Iaco na BR-364 em Sena Madureira nesta sexta-feira (26). Elas reclamam de maus-tratos aos presos, denunciam as más condições do presídio no município e também pedem a anulação do decreto que proíbe pessoas com antecedentes criminais e registro de BO em delegacia de vistar os reeducandos.

“A gente faz a visita numa quadra no sol quente, não pode nem levar uma toalha, pois senão eles tomam a carteira da gente”, reclama uma das manifestantes.

O bloqueio gera fila de veículos dos dois lados da ponte na rodovia. A polícia está no local.

A assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal informou que ao menos 50 mulheres participam do protesto. Elas pedem a presença de um representante do governo no local.

Mais cedo, as manifestantes fecharam vias centrais da cidade de Sena Madureira.