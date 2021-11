Em protesto, familiares dos detentos cobram retorno das visitas nos presídios

-------- Continua depois da Publicidade--------

Após a Administração Penitenciária (Iapen) suspender as visitas nos presídios do Acre programadas para a última quarta-feira (17), vários familiares de presos resolveram fazer protesto no centro da capital.

A suspensão ocorre após os policiais penais anunciarem mais uma paralisação nesta quarta pela aprovação da Lei Orgânica da categoria. Segundo o Iapen, por conta do protesto dos policiais, o efetivo nos presídios vai estar reduzido e, por isso, não há como garantir segurança dos servidores, presos e familiares.

Os manifestantes fecharam a Ponte Metálica e o engarrafamento é constante no local.