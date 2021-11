Em Cruzeiro do sul: O abandono de animais nas ruas virou um grave problema para a cidade

-------- Continua depois da Publicidade--------

Não é a primeira vez que uma cena dessas ocorre no centro de Cruzeiro do Sul. Essa é uma realidade comum no dia a dia das entidades do tipo e na cidade como um todo. Os descartes de animais na ruas acontecem também em parques, praças, estradas.

“Os animais abandonados fazem parte, de alguma maneira, da parcela excluída da sociedade”.

Muita coisa mudou com a pandemia do novo coronavírus. Muitas pessoas perderam os empregos, deram adeus aos amigos e parentes queridos, e tiveram reviravoltas na rotina. A vida de muitos cães e gatos também mudou, já que o abandono de animais cresceu 70% no Brasil durante a pandemia.

Animais que antes tinham comida, abrigo, saúde e segurança, agora passam fome, medo e sofrem maus-tratos nas ruas de todo o país.

Com o crescimento tão grande no abandono de animais, é cada vez mais comum encontrarmos cães e gatos nas ruas. Por isso, é importante estar preparado para ajudar!

Doenças

As infecções mais frequentemente adquiridas pelos cachorros e que podem ser facilmente transmitidas para as pessoas são raiva, micose, larva migrans, que apesar de ser mais frequente a transmissão dessa doença.