Em Cruzeiro do Sul, Colégio Militar abre processo seletivo para 2022

O Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, está ofertando 90 vagas pra o 6º ano do ensino fundamental. As inscrições para o processo seletivo serão realizadas do dia 29 de novembro, até às 11h30, do dia 3 de dezembro.

Das vagas que serão disponibilizadas, 50% vão contemplar candidatos dependentes de militares estaduais, as demais serão para sociedade civil.

Após as inscrições, será realizado o sorteio no dia 4 de dezembro, às 8 horas na quadra da escola, que está localizada na BR-307, km 1, no bairro Santa Terezinha, em Cruzeiro do Sul.

A coordenadora do núcleo de Educação Ruth Bernardino comentou sobre as vagas ofertadas: “Nesse momento ainda vivemos a pandemia , mas aos poucos vamos retomando a normalidade com o retorno dos nossos alunos à sala de aula. O Colégio Militar é sempre uma excelente opção de ensino e a abertura dessas novas vagas é um importante para nossa comunidade, civil e militar.

O subcomandante, tenente Correia, falou sobre a continuidade do processo e da possibilidade de permanecia do aluno na instituição.

“É com satisfação que realizamos mais um processo seletivo para ingresso de alunos do 6° ano do ensino fundamental 2 do Colégio Militar Dom Pedro II. Esta seletiva acontece pelo seu terceiro ano consecutivo, e é a porta de entrada dos alunos nesta instituição de ensino, e aqui os alunos progridem de série, podendo permanecer até o 3° ano do ensino médio”, destacou o subtenente.