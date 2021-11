Em Cruzeiro do Sul, 11 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 atrasada

- Publicidade-

Mais de 11 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra Covid-19 atrasada no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Na última quinta-feira (28), a cidade realizou o “Haloween da Vacinação” para incentivar a imunização.

A ação especial ocorreu das 16h às 21h, no Copacabana Shopping. Apesar da ação especial, a secretária de saúde de Cruzeiro do Sul, Valéria Lima, disse que a forte chuva que atingiu a cidade acabou atrapalhando a mobilização e somente 300 pessoas completaram o esquema vacinal com a 2ª dose do imunizante.

Com relação à primeira dose da vacina, somente duas pessoas foram imunizadas. Além disso, 10 idosos com mais de 60 anos receberam a dose de reforço. O reforço é permitido para idosos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses. No caso dos imunossuprimidos, o prazo da última dose é de 28 dias.

Também foram aplicadas cerca de 15 vacinas contra a Influenza durante a ação, segundo a Secretaria de Saúde.

Cerca de 300 pessoas foram imunizadas no ‘Halloween da Vacinação’ em Cruzeiro do Sul — Foto: Arquivo/Prefeitura

Nesta segunda-feira (1), 14 postos de saúde de Cruzeiro do Sul estão abertos para aplicação de 1ª e 2ª doses da vacina contra a Covid-19 para pessoas com idades a partir dos 12 anos. Além da vacinação de reforço em idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.

Por conta do feriado do Dia dos Finados, nesta terça-feira (2) não haverá vacinação na cidade do interior do Acre.