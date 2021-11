Em Brasília, Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, reprensenta Governador Gladson Cameli em cerimônia do Ministério da Justiça e Segurança Pública e recebe viaturas e equipamentos na ordem de mais 4 milhões de reais

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta quinta-feira, 25, o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, Josemar Portes, representou o Governador Gladson Cameli em cerimônia realizada no Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em Brasília/DF, ocasião em que recebeu das mãos do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, viaturas e equipamentos destinados ao fortalecimento da segurança pública do Acre.

Estavam presentes na cerimônia o Presidente da Republica, Jair Messias Bolsonaro, Ministro da Casa Civil, General Braga Netto, Ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, representando o Governador do Acre, Gladson Cameli, o Delegado-Geral de Polícia Civil, Josemar Moreira Portes, Deputado Federal, Alan Rick (Republicanos), representando o comando Geral da Polícia Militar do Acre, Subcomandante Cel. Luciano Fonseca.

Todo material foi disponibilizado através do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (VIGIA) como uma ação estratégica para o combate ao crime organizado e à repressão aos crimes transnacionais em todas as regiões de fronteira e divisas do país.

O VIGIA, projeto estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atua em três eixos: operações, capacitações e aquisições de equipamentos e sistemas.

O Programa está presente em 15 estados: Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Goiás, Roraima, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Amapá, Rio Grande do Norte e Ceará.

O VIGIA segue as diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), com foco na atuação integrada, coordenada, conjunta e sistêmica entre as instituições.

Para o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, Josemar Portes, as viaturas e equipamentos recebidos darão suporte significativo no combate a criminalidade.

“Fico honrado em poder representar nosso governador Gladson Cameli nessa cerimônia em que a Polícia Civil e Militar do Acre recebem todo esse material para fortalecimento de nossas ações de combate a criminalidade.

Estamos na vanguarda de ações investigativas que possibilitam agir no asfixiamento de grupos criminosos que agem, sobretudo, no cometimento de crimes como tráfico de drogas dada nossa posição geográfica com limítrofes fronteiriços com países produtores de entorpecentes. Nosso governador Gladson Cameli tem chancelado o trabalho da polícia judiciária e nós, em uma demonstração clara de compromisso com a gestão, estamos dando a resposta no combate a todo e qualquer crime”, destacou Josemar Portes.

Durante a cerimônia foram entregues 14 unidades de viaturas caracterizada 4×4 tipo S10 LT adaptada para transporte de preso – 14 unidades com o custo unitário de R$ 195.000,00 mil: Total R$ 2.730.000,00 milhões.

15 unidades de Binóculos de Visão Noturna com o custo unitário de R$ 113.225,00 mil: Total R$ 1.698.375,00 milhões.

15 unidades de Capacetes Balístico com o custo unitário de R$ 2.095,00 mil: Total R$ 31.425,00 mil.

51 unidades de Placas Balística nível III tipo Stand Alone com o custo unitário de R$ 2.270,00 mil –Total R$ 115.770,00 mil.

O total de doação as polícias do Estado do Acre (PM e PC) chega ao montante de R$ 4.575.570,00 (quatro milhões, quinhentos e setenta e cinco mil e quinhentos e setenta reais em investimento do Programa VIGIA no Estado do Acre.

