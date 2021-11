Em Acrelândia, Polícias Civil e Militar prendem três integrar organizacao criminosa

- Publicidade-

A Policia Civil com apoio da Policia Militar no municipio de Acrelandia, após tomar conhecimento de furto de uma bicicleta de uma menor prendeu três em flagrante por trafico de drogas.

A vítima foi reclamar com o tio que faz parte de uma organização criminosa que age no municipio o qual teria tentado, juntamente com outros dois, aplicar um disciplina no larápio.

O ladrão, que depois virou vítima, foi a Delegacia denunciar o fato.

A Polícia Civil com apoio da Polícia Militar começou a procurar os agressores, sendo que na busca deles, encontro W. V. M em situação de tráfico drogas, sendo preso em flagrante, ele já responde por roubo.

Em ação continua, a policia surpreendeu em situação de tráfico de drogas, M. P. que também foi autuado por receptação, já que estava com a bicicleta furtada e em seguida prendeu A. J. L. pelas agressões ao larápio.

Todos foram encaminhados a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre