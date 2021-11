Em ação rápida, Corpo de Bombeiros Militar de Cruzeiro do Sul evita incêndio em residência

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta terça feira, 10, a guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, foi acionada para uma ocorrência de incêndio em residência na rua Rio de Janeiro, bairro 25 de Agosto, onde parte do forro de uma casa em alvenaria estava incendiando.

Pelo método de abafamento e resfriamento, a equipe controlou e extinguiu as chamas, evitando a propagação do incêndio e resguardando toda a estrutura da residência.

A atitude da moradora em desligar a rede elétrica de imediato foi imprescindível. Nenhum morador foi afetado, havendo somente alguns danos materiais.