Eleições 2022: Marina Silva pretende se candidatar, mas não à Presidência

Depois de concorrer em três eleições presidenciais, Marina Silva (Rede) não estará mais entre os candidatos ao Palácio do Planalto no pleito de 2022. Dirigentes do partido da ex-senadora afirmaram à coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, que ela não pretende se candidatar mais à Presidência da República.

A decisão foi por vontade da própria Marina, que não teria mais a vontade de participar novamente de uma disputa presidencial. A ex-senadora concorreu ao Planalto nas três últimas eleições em 2010, 2014 e 2018, quando terminou em oitavo lugar, com 1% dos votos válidos.

Isso não quer dizer, porém, que Marina não terá seu nome na urna. A ex-senadora avalia a possibilidade de concorrer a uma vaga de senadora ou deputada federal pelo Distrito Federal. A Rede quer Marina como uma espécie de “puxadora de votos” para auxiliar a sigla a vencer a cláusula de barreira.

Atualmente, a legenda tem apenas uma deputada federal: Joenia Wapichana (Rede-RR). No Senado, a Rede possui dois representantes: Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Fabiano Contarato (Rede-ES). Ambos têm mandato garantido até fevereiro de 2027.

Fonte: IG