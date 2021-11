Eleições 2021 do Sistema CFC/CRCs começam

-------- Continua depois da Publicidade--------

As eleições de 2021 dos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) tiveram início na manhã desta terça-feira (23), às 8h (horário de Brasília). Ao todo, é esperada a votação de mais de 300 mil profissionais da contabilidade de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal (DF), na votação. O processo eleitoral será on-line e encerrado amanhã (24), às 18h, também seguindo o horário da capital federal.

O pleito vai renovar 2/3 dos conselheiros de cada Regional, sendo um dos eventos mais importantes do Sistema CFC/CRCs. Isso porque a escolha dos representantes da classe é um meio de se exercer a cidadania, de fortalecer a profissão e de contribuir para o desenvolvimento da Contabilidade no país.

O voto é secreto, direto e obrigatório. Os contadores e técnicos em contabilidade terão 34 horas para fazerem as suas escolhas, por meio da votação eletrônica. Aqueles que não participarem do pleito, sem causa justificada, serão multados em valor correspondente a 20% da anuidade do técnico em contabilidade, em vigor neste exercício.

As dúvidas frequentes sobre o processo eleitoral, os documentos que amparam a votação do Sistema CFC/CRCs, as chapas inscritas, assim como os canais para troca ou recuperação de senha podem ser acessados por meio da página oficial das eleições.

Conselho Federal de Contabilidade (CFC)

O Conselho Federal de Contabilidade é uma Autarquia Especial Corporativa dotada de personalidade jurídica de direito público e tem, dentre outras finalidades, a responsabilidade de orientar, normatizar e fiscalizar o exercício da profissão contábil, por intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, cada um em sua base jurisdicional, nos Estados e no Distrito Federal; decidir, em última instância, os recursos de penalidade imposta pelos Conselhos Regionais, além de regular acerca dos princípios contábeis, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada, bem como editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional.