EDUCAÇÃO ESPECIAL: Professores de Senador Guiomard recebem formação para o atendimento a alunos com deficiência

Cerca de 120 professores regentes (responsáveis pelas turmas e que ministram as aulas) da rede estadual do município de Senador Guiomard receberam nesta quinta, 4, uma formação da Divisão de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes.

De acordo com a chefe da divisão, Shirley Lessa, o intuito é orientar esses profissionais para que eles tenham um melhor entendimento sobre como adaptar as atividades e as avaliações para alunos com deficiência. “É uma formação de teorias e práticas que vai facilitar o atendimento.

A capacitação é a sexta de uma série que atualmente ocorre em diversas cidades do estado. A próxima a ser contemplada será Acrelândia.



Foto: Mardilson Gomes

Para a coordenadora de Educação Especial do município, Leoclice Sene, formações como esta são essenciais pois melhoram a dinâmica entre os professores regentes e os profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE). “São profissionais que trabalham em parceria na escola. Se essa parceria não funciona, o aluno é prejudicado”.

Fonte: Agência de Notícias do Acre