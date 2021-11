Educação de Rio Branco amplia percentual de alunos que voltam às aulas presenciais na 2ª fase de retomada

As aulas presenciais nas escolas da capital voltaram no dia 18 de outubro para um terço dos alunos do 5º ano e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino fundamental de 30 escolas, depois de um ano e sete meses com atividades suspensas, devido à pandemia de Covid-19.

A ampliação do percentual de retomada chegou a ser recomendada pelo Ministério Público do Acre (MP-AC), após tomar conhecimento de que o número de alunos e de turmas estava aquém do permitido pelo decreto governamental que regulamentou o retorno das aulas em meio à pandemia.

Após quase um mês desde que as aulas presenciais foram retomadas é que o Conselho Municipal de Educação aprovou o plano de retorno da Secretaria Municipal de Educação. O documento foi publicado na edição desta quarta-feira (10) do Diário Oficial do Estado (DOE), após aprovação em colegiado no último dia 28 de outubro.

O MP-AC também pediu celeridade na elaboração do plano de retomada e contingência, incluindo protocolos sanitários, autodeclaração de conformidade e sanitária e termo de compromisso por parte da Educação municipal.

O plano publicado nesta quarta traz protocolos sanitários, orientações sobre quantidade de alunos e servidores nas salas de aula, nos espaços interiores e exteriores e ressalta a importância de respeitar o distanciamento físico. Além da higienização e desinfeção dos espaços, equipamentos e utensílios, manter circulação de ar nas salas, com portas e janelas abertas.

Também determina o afastamento imediato de funcionários e alunos que se enquadram no grupo de risco, e comunicação de casos suspeitos de Covi-19. Além do uso obrigatório de máscara, intercalar os horários de entrada, saída e intervalos, disponibilização de EPIs e materiais de limpeza.

Ampliação da retomada na 2ª fase

8 de novembro

Inicialmente, a Educação informou que retornariam às aulas presenciais um terço dos alunos do 3º e 4º ano do ensino fundamental. Com a mudança, o percentual foi para 50% de retomada desses alunos.

16 de novembro

Para esse dia, também estava previsto inicialmente o retorno de um terço dos alunos do 1º e 2º ano do ensino fundamental. Mas, conforme novo cronograma, o percentual passou para 50%.

22 de novembro

No primeiro cronograma previa que um terço das crianças da pré-escola I e creche voltariam ao presencial, mas agora o percentual também foi ampliado para 50%.

Esses alunos são de 40 instituições educativas (exclusivas de educação infantil), 12 escolas de ensino fundamental que possuem turmas de pré-I, oito espaços alternativos que possuem turmas de Pré-I e 14 creches.

3ª fase também foi ampliada

20 de dezembro