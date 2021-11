Dupla que sequestrou e executou ‘Ceguinho’ está sendo julgada

- Publicidade-

Dois dos envolvidos na morte de João Eduardo Souza estão sendo julgados nesta sexta-feira, 5. A sessão acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco. Moisés Inácio da Silva e Gleison Santos Espinosa foram denunciados pelos crimes de homicídio, organização criminosa, ocultação de cadáver e por cárcere privado contra mãe e uma irmã da vítima.

Consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, que na noite de 26 de setembro de 2019, os réus e mais comparsas não identificados, renderam João Eduardo, conhecido como “Ceguinho” no portão de uma casa, localizada na rua Baguari, no Taquari. Na mesma ação criminosa os bandidos proibiram a mãe e a irmã da vítima de deixar o imóvel e as mantiveram no interior da casa.

Na sequência os assassinos levaram a vítima para uma área próxima ao Rio Acre. No local Carlos Eduardo foi executado e teve o corpo jogado nas águas do manancial. Os Acusados do crime foram identificados após uma investigação da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil. A previsão e que o júri termine no fim da tarde.