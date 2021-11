Dupla morre eletrocutada após tocar em porta energizada por proprietário de panificadora no Alfredo Nascimento

-------- Continua depois da Publicidade--------

MANAUS-AM | Dois homens, até o momento não identificados, morreram eletrocutados após se encobertarem para dormir próximo da porta de uma panificadora situada na rua 21, bairro Alfredo Nascimento, zona Norte de Manaus.

As vítimas estariam supostamente embriagadas no momento em que receberam a descarga elétrica. Segundo informações repassadas por moradores da localidade, outras pessoas já foram vítimas da armadilha colocada pelo proprietário do estabelecimento, que é conhecido no local como “pastor do diabo”.

Uma das mães que teve o filho ferido ao tocar na porta do estabelecimento conversou ao vivo com a nossa equipe de reportagem e relatou que o filho dela não foi o único. “Que esse pastor coloca essa armadilha na porta da padaria dele não é de hoje. Meu filho já pegou choque e também outras crianças que tocam na porta. Hoje como o chão estava molhado e também as vítimas, a carga acabou sendo maior e eles morreram”, disse uma moradora bastante abalada com o fato.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram no local onde colheram informações para dar início as investigações e acionar o proprietário. Os corpos das vítimas foram recolhidos e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).