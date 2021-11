DUPLA FOGE E ABANDONA MOTO: motocicleta havia sido roubada em outubro deste ano

-------- Continua depois da Publicidade--------

A dupla passava pela Travessa Gerônimo, bairro Boa Vista, na noite desta sexta-feira, 12, quando avistou a viatura do GIRO se aproximando e ”deu no pé.”

Sim, os dois homens largaram e moto e saíram correndo para se esconder nas vielas do bairro.

Segundo a polícia, houve uma denúncia de que uma moto que foi roubada há alguns dias estava rodando pelo bairro Plácido de Castro.

De posse do número da placa e características da motocicleta, os homens da Companhia GIRO realizaram várias incursões a fim de resgatar o bem, objetivo que foi alcançado no início da noite de hoje.

A moto, uma Fan de cor preta e placa MZW 5215, que foi roubada com emprego de arma de fogo no dia 9/10 no Loteamento Praia do Amapá, foi recuperada pelo GIRO e encaminhada para a delegacia de Flagrantes para registro da ocorrência, devendo ser posteriormente levada para o pátio do Detran. O proprietário já foi comunicado e deve reaver seu bem.