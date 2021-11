Dupla é presa com 14 kg de drogas na BR-317, no interior do Acre

- Publicidade-

Funcionário de uma empresa de ônibus e um passageiro estariam com os entorpecentes.

Nesta terça-feira (2), o Grupamento Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu cerca de 14 kg de entorpecentes na região do Alto Acre, fronteira com a Bolívia e o Peru, durante abordagem no km 28 da BR-317.

Um funcionário de uma empresa de ônibus, juntamente com um passageiro, estava transportando a droga escondida na bagagem do veículo quando foram surpreendidos pelos policiais do Gefron. O ônibus ia de Epitaciolândia para Rio Branco.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Epitaciolândia para os procedimentos cabíveis, e deverão ser colocados à disposição da justiça acreana.

Fonte: Agazeta