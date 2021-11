Dono de funerária manda construir o próprio túmulo em Tarauacá

- Publicidade-

O dono de uma funerária, em Tarauacá, conhecido como Amorim, já está com tudo preparado para quando a morte chegar. Isso mesmo. Ele construiu o seu próprio túmulo ainda em vida e diariamente frequenta o local que o mesmo realiza os serviços funerais.

No local, uma grande fotografia de Amorim está exposta e é claro que isso gera bons sustos nos frequentadores do Cemitério São João Batista, principalmente no Dia de Finados.

“Existem vários túmulos de pessoas que estão vivos que fizeram já isso. É normal”, disse Amorim ao portal Extra do Acre.