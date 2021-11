Dois foragidos da Justiça são presos em Jordão

- Publicidade-

Ao final da tarde da última segunda-feira, 01, a Polícia Civil em ação conjunta com a Polícia Militar, logrou êxito na prisão de S. do N. S, e J. de S. C.. Ambos foragidos da justiça.

Os mandados de prisão em desfavor dos investigados datam de agosto de 2020 pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O trabalho integrado das policias possibilitou identificar o paradeiro dos investigados e suas prisões.

De acordo com o delegado que coordena as investigações, Valdinei Soares, após a prisão dos investigados, os agentes os conduziram a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

Ainda de acordo com delegado, os presos serão recambiados para a cidade de Tarauacá para serem ouvidos e em seguida levados ao presídio.

Fonte: Ascom/PCAC