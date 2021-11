- Publicidade-

Policiais Militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) ministram, no período de 1º a 3 de novembro de 2021, instrução de “Técnicas de Operações de Fronteira – Identificação de Fraude e Busca Veicular com Técnica de Entrevista”, para policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, na cidade de Rio Branco, AC que atuam diretamente no apoio à Operação Hórus do Programa V.I.G.I.A.