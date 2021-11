Distribuição de merenda escolar deverá estar normalizada em Cruzeiro do Sul até o final de novembro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Nas últimas semanas, alguns pais de alunos das escolas estaduais procuraram a equipe do Sistema Juruá de Comunicação, para reclamar sobre a merenda escolar que não estaria seguindo o cardápio feito pelo nutricionista, com refeições contendo nutrientes necessários, além de ser a mesma comida por vários dias seguidos.

Procurado pela reportagem, o responsável pela distribuição da merenda escolar em Cruzeiro do Sul, José Maria, disse que a entrega da merenda está acontecendo por etapas. “A primeira entrega realmente foi uma entrega simples que correspondia a apenas um lanche, então veio suco, bolacha, leite e algumas frutas. Agora não, nós já temos todos os produtos básicos e outras empresas entregam os alimentos perecíveis”.

Desde o inicio do atual governo, as merendas escolares passaram a ser acompanhadas por um nutricionista para garantir refeições saudáveis e com nutrientes necessários. Dessa forma é preciso ter frutas, verduras e proteínas, produtos que segundo José Maria são entregues diretamente nas escolas pelos fornecedores. “Alguns produtos faltam ser entregues, acredito que nos próximos dias esse problema será resolvido. Peço paciência porque algumas empresas que ganharam licitação ainda não tinham esses produtos e existe uma data para que sejam entregues”.