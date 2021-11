DINHEIRO SUMIU: Marido agride mulher a martelada e ameaça matá-la junto com os filhos

-------- Continua depois da Publicidade--------

Durante a noite de domingo (28) um homem de 36 anos foi preso acusado de agredir a martelada a esposa de 38 anos em uma casa no bairro Airton Senna, na zona Leste de Porto Velho (RO).

De acordo com informações da polícia, o acusado começou uma discussão com a esposa porque teria perdido o dinheiro da venda de um carro.

O homem, que é usuário de drogas afirmava que a esposa teria pego escondido o dinheiro da venda do carro.

A vítima alegava que não e começou a ser agredida pelo marido que usou um martelo. Não satisfeito, ele ainda quebrou objetos de dentro do imóvel e afirmava que mataria a esposa junto com os dois filhos do casal.

Com a chegada da Polícia Militar, o homem que estava portando uma porção de cocaína foi apresentado na Central de Flagrantes.