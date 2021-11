Dia Histórico: Prefeito Mazinho e Diretor Geral da Santa Casa inauguram atendimentos da Unidade em Sena Madureira

- Publicidade-

A manhã da última sexta-feira, 29 de Outubro de 2021 entra para a história do centenário município de Sena Madureira. Nesta presente data, o Prefeito Mazinho Serafim (MDB) e o Diretor Geral da Santa Casa de Misericórdia, Dr. Betinho, inauguraram de forma oficial os atendimentos na referida unidade de saúde implantada em Sena Madureira.

Com uma ação alusiva ao Outubro Rosa, mais de 150 mulheres estão sendo atendidas por três ginecologistas na unidade local. As pacientes passaram por uma triagem nas UBS e dada a necessidade, estão recebendo consultas especializadas.

Bastante contente com o início dos atendimentos, Mazinho declarou que esse é um dia há se comemorar. “Hoje é um dia de felicidade e gratidão ao nosso Deus, por trazer mais uma inovação para a nossa população, que é ofertar consultas especializadas diretamente aqui em Sena Madureira por meio do convênio que temos com a Santa Casa. Era pra termos iniciado antes, mas o prédio também foi atingido pela alagação no início do ano e com isso tivemos que reformá-lo novamente. Agradeço a todos que se empenharam para que esse sonho se tornasse realidade, aos vereadores que aprovaram o projeto por unanimidade, Secretários, e ao amigo Dr. Alex por sempre estender a mão para ajudar nossa comunidade”, frisou.

O Diretor Geral da Santa Casa no Acre, Dr. Betinho, destacou a importância da parceria com a gestão municipal, que garante o acesso da população à uma saúde de qualidade. “Estamos hoje aqui em Sena Madureira trazendo os primeiros especialistas de muitos que virão ao município atender aos moradores. Essa parceria com a prefeitura de Sena é de suma importância e virou referência no Acre, temos sido procurados pelos demais prefeitos para também firmarmos convênio. Mas por conta da vontade do Prefeito Mazinho em cuidar da saúde dos moradores, Sena Madureira saiu na frente”, disse o Diretor Geral.

Vale destacar que os atendimentos na unidade local iniciaram nesta data, mas ao longo dos últimos dois anos, a Prefeitura tem encaminhado pacientes para receber consultas especializadas e passar por procedimentos cirúrgicos na Santa Casa de Rio Branco. Nesse período, segundo o diretor geral, já foram atendidos mais de 11 Mil senamadureirenses, entre cirurgias, exames e atendimentos especializados.

Também participaram da Solenidade de lançamento dos atendimentos, o vice-prefeito e Secretário Municipal de Saúde, Gilberto Lira, a Deputada Estadual Meire Serafim, os Vereadores Sidiney Araújo, Canário Roseno e Raimundo dos Anjos, o Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mustafa Assém, Secretários Municipais, e a população em geral.

