Dia do sim: Prefeitura de Sena Madureira realiza cerimônia de casamento coletivo

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCIAS) realizou na noite de ontem, quinta-feira (25), a cerimônia do primeiro casamento coletivo. A ação é fruto de uma parceria com o cartório local e beneficiou casais em situação de vulnerabilidade social no município.

Nesta primeira edição, o projeto inovador contemplou 10 casais que decidiram oficializar a união. Ambos passaram por algumas etapas, incluindo um sorteio para que tudo fosse feito de maneira justa. A cerimônia foi realizada no Centro do Idoso, e contou com uma ornamentação à caráter para tornar a noite ainda mais especial.

Presente no evento, o Prefeito Mazinho Serafim destacou a alegria em trazer mais essa inovação à população do município. “É gratificante proporcionar a realização desse casamento solidário, tendo em vista que estamos levando dignidade às famílias. Quero agradecer ao Secretário Daniel Herculano pelo empenho em buscar parceiros para que essa festa fosse realizada. Agradeço também aos representantes do cartório por firmar essa parceria com a nossa gestão, a população é que mais ganha com isso”, disse.

O titular da SEMCIAS, Daniel Herculano salientou que a ação foi um sucesso, e já projeta outras edições para os próximos meses. “Esse projeto é um marco na gestão do prefeito Mazinho em Sena Madureira, fico feliz em dar minha parcela de contribuição em uma ação tão significativa como essa. Pretendemos realizar outras edições nos próximos meses, haja vista que muitos casais nos procuraram para oficializar a união, estamos cumprindo com o nosso dever que é garantir cidadania e dignidade aos moradores”, frisou.

Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito Gilberto Lira, os Vereadores Raimundo dos Anjos e Ivoneide Bernardino, os Secretários Municipais Dr. Getulião Saraiva (Finanças), Adriana Martha (Administração), Lourdes Gregório (Cultura), a Coordenadora Geral da Assistência Social, Elane Pessoa, representantes do Cartório local, e amigos e familiares dos noivos. A cerimônia foi realizada pelos pastores Celso Gregório de Lima e Neudo Macedo Lopes.