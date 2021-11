‘DEU VONTADE’: Jovem é preso após cometer furto em quatro lojas no shopping

- Publicidade-

Ao ser questionado pela polícia o porque do arrastão, o jovem disse apenas: “Porque me deu vontade de ter os objetos”.

Um jovem de 19 anos foi preso na noite de segunda-feira (01) por cometer arrastão em quatro lojas no Porto Velho Shopping, na capital de Rondônia.

Na loja Americanas ele furtou um pacote de sapatilha, três pares de meia, uma amoeba e um estojo com lápis de cores.

Já na loja Renner, o acusado subtraiu um kit com três máscaras no valor de R$ 69,90. Na Bemol, o jovem furtou cartões de crédito para aplicativo: dois cartões NetFlix – R$70,00 a R$700,00 e três cartões Google Play, no valor de R$100,00 cada.

Ele só foi preso na loja Polo Wear ao tentar furtar uma jaqueta no valor de R$ 219, 99. Ao ser questionado pela polícia o porque do arrastão, o jovem disse apenas: “Porque me deu vontade de ter os objetos”.

Galeria de Fotos da Notícia