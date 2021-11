Detento é transferido para presídio de segurança máxima após conta no TikTok ser descoberta

- Publicidade-

Um detento de um presídio em Campos, no Norte Fluminense, será transferido nesta terça-feira (02), para uma unidade de segurança máxima no Rio de Janeiro, após registrar e publicar sua rotina dentro da cadeia.

O detento possui mais de 2,5 mil seguidores no TikTok, plataforma em que compartilhava vídeos mostrando o dia a dia na prisão como café da manhã, limpeza da cela, jantar e uma partida de futebol durante o ‘banho de sol’.

Os vídeos geravam muitos comentários e visualizações, o presidiário chegava a interagir com seus seguidores. “Canta lili pra todos”, escreveu um seguidor se referindo a palavra ‘liberdade’.

As imagens começaram a ser compartilhadas na plataforma no dia 7 de Outubro, e, foram descobertas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), na última segunda-feira (01). O uso de aparelho celular é proibido no presídio.

Segundo informações da Seap, uma revista foi feita nas celas após o ‘TikToker’ ser descoberto. “O mesmo sofrerá as devidas sanções disciplinares e será encaminhado, nesta terça-feira (2), para a Penitenciária de segurança máxima Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), no Complexo de Gericinó”, informou a secretaria.

Pelo menos 17 celulares foram encontrados e 13 chips, além de uma pequena quantidade de drogas.

“Já iniciamos um procedimento de apuração com a Corregedoria, que irá apurar a ocorrência com o máximo rigor que a lei permitir. É intolerável que os presos continuem tendo acesso ao mundo exterior. Vamos intensificar as ações de repressão e punir quando descobrirmos os envolvidos no ingresso desses materiais não permitidos na unidade”, declarou o secretário de Administração Penitenciária, Fernando Veloso.

Fonte: Portal do Holanda|