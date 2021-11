DESESPERADA: Criança foge de casa e revela que foi estuprada por companheiros da mãe

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma criança de 12 anos fugiu de casa e acionou a Polícia Militar para denunciar o padrasto de 34 anos por crime de estupro. O caso aconteceu na noite de sábado (27) em uma residência no bairro Castanheira, zona Sul da capital de Rondônia.

A garota chegou na residência de uma vizinha pedindo ajuda e dizendo que havia acabado de pular do carro do amigo do padrasto em movimento.

A criança contou que o padrasto vinha com frequência abusando sexualmente dela e a ameaçava de morte para não contar nada para a mãe.

A menina relatou ainda que chegou a tentar informar a mãe do ocorrido, mas foi agredida pelo padrasto.

Disse ainda que quando tinha 10 anos havia sido estuprada por outro companheiro da mãe.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o acusado. A Polícia Civil irá apurar o caso. A criança foi deixada aos cuidados de uma tia.